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27 декабря. Фото: istock

27 декабря — какой праздник отмечают и чего нельзя делать

26 дек 2021, 21:18
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Праздник завтра — 27 декабря — День вырезания снежинок. В этот день стоит собраться всей семьей и попытаться вырезать интересные снежинки из бумаги или других материалов. Православная церковь 27 декабря празднует Филимонов день и День памяти мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана. Они жили в Египте и погибли за свою веру в Христа.

Когда страной правил император Диоклетиан, на христиан происходили массовые гонения. Если человек отказывался поклоняться языческим идолам, его жестоко пытали и мучили. Аполлоний был чтецом и христианином. Он испугался пыток, а потому подкупил язычника Филимона, договорившись, что последний наденет его одежду и принесет идолам жертву. Однако на Филимона взошло озарение Господне. Он уверовал в Иисуса Христа, и заявил об этом, не боясь наказания. Аполлоний услышал об этом, почувствовал стыд за свои страхи, и, покаявшись, признался в своей вере. Их обоих долго пытали, а затем казнили, отрубив головы.


В пытках участвовал правитель Ариан. На могилах казненных христиан он получил исцеление от болезни. Это чудо заставило его поверить в Иисуса Христа и принять крещение. Один из охранников Ариана — Феотих — поддержал своего правителя. За это их завязали в мешки и бросили в море тонуть.

Что нельзя делать в этот день:

  • 27 декабря не выходят из дома не умывавшись;
  • не разрешалось садиться на лошадь;
  • начиная любое дело, не забудьте обрызгать себя водой.

Народные приметы:

  • если в течение дня меняется погода — скоро будет оттепель;
  • если ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую, скоро пойдет снег и погода будет пасмурной;
  • ночью был иней, значит, днем можно ожидать снега;
  • 27 декабря над лесом можно увидеть синие пятна — выпадет снег;
  • какая погода в Филимонов день, такой следует ожидать в феврале;
  • если погода теплая, то лето будет жарким.

Источник: Ракурс


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