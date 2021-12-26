27 декабря. Фото: istock

https://racurs.ua/n164957-27-dekabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра — 27 декабря — День вырезания снежинок. В этот день стоит собраться всей семьей и попытаться вырезать интересные снежинки из бумаги или других материалов. Православная церковь 27 декабря празднует Филимонов день и День памяти мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана. Они жили в Египте и погибли за свою веру в Христа.

Когда страной правил император Диоклетиан, на христиан происходили массовые гонения. Если человек отказывался поклоняться языческим идолам, его жестоко пытали и мучили. Аполлоний был чтецом и христианином. Он испугался пыток, а потому подкупил язычника Филимона, договорившись, что последний наденет его одежду и принесет идолам жертву. Однако на Филимона взошло озарение Господне. Он уверовал в Иисуса Христа, и заявил об этом, не боясь наказания. Аполлоний услышал об этом, почувствовал стыд за свои страхи, и, покаявшись, признался в своей вере. Их обоих долго пытали, а затем казнили, отрубив головы.

В пытках участвовал правитель Ариан. На могилах казненных христиан он получил исцеление от болезни. Это чудо заставило его поверить в Иисуса Христа и принять крещение. Один из охранников Ариана — Феотих — поддержал своего правителя. За это их завязали в мешки и бросили в море тонуть.

Что нельзя делать в этот день:

27 декабря не выходят из дома не умывавшись;

не разрешалось садиться на лошадь;

начиная любое дело, не забудьте обрызгать себя водой.

Народные приметы: