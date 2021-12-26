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27 декабря. Фото: istock
27 декабря — какой праздник отмечают и чего нельзя делатьhttps://racurs.ua/n164957-27-dekabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра — 27 декабря — День вырезания снежинок. В этот день стоит собраться всей семьей и попытаться вырезать интересные снежинки из бумаги или других материалов. Православная церковь 27 декабря празднует Филимонов день и День памяти мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана. Они жили в Египте и погибли за свою веру в Христа.
Когда страной правил император Диоклетиан, на христиан происходили массовые гонения. Если человек отказывался поклоняться языческим идолам, его жестоко пытали и мучили. Аполлоний был чтецом и христианином. Он испугался пыток, а потому подкупил язычника Филимона, договорившись, что последний наденет его одежду и принесет идолам жертву. Однако на Филимона взошло озарение Господне. Он уверовал в Иисуса Христа, и заявил об этом, не боясь наказания. Аполлоний услышал об этом, почувствовал стыд за свои страхи, и, покаявшись, признался в своей вере. Их обоих долго пытали, а затем казнили, отрубив головы.
В пытках участвовал правитель Ариан. На могилах казненных христиан он получил исцеление от болезни. Это чудо заставило его поверить в Иисуса Христа и принять крещение. Один из охранников Ариана — Феотих — поддержал своего правителя. За это их завязали в мешки и бросили в море тонуть.
Что нельзя делать в этот день:
- 27 декабря не выходят из дома не умывавшись;
- не разрешалось садиться на лошадь;
- начиная любое дело, не забудьте обрызгать себя водой.
Народные приметы:
- если в течение дня меняется погода — скоро будет оттепель;
- если ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую, скоро пойдет снег и погода будет пасмурной;
- ночью был иней, значит, днем можно ожидать снега;
- 27 декабря над лесом можно увидеть синие пятна — выпадет снег;
- какая погода в Филимонов день, такой следует ожидать в феврале;
- если погода теплая, то лето будет жарким.
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