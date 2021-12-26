27 грудня. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n164957-27-grudnya-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.html

Ракурс

Свято завтра — 27 грудня — День вирізання сніжинок. Цього дня варто зібратися всією сім'єю і спробувати вирізати цікаві сніжинки з паперу чи інших матеріалів. Православна церква 27 грудня святкує Филимонів день та День пам’яті мучеників Аполлонія, Феотиха й Аріана. Вони жили в Єгипті та загинули за свою віру в Христа.

Коли країною правив імператор Діоклетіан на християн відбувалися масові гоніння. Якщо людина відмовлялася поклонятися язичницьким ідолам, її жорстоко катували й мучили. Аполлоній був читцем і християнином. Він злякався тортур, а тому підкупив язичника Филимона, домовившись, що останній одягне його одежу і принесе ідолам жертву. Проте на Филимона зійшло осяяння Господнє. Він увірував в Ісуса Христа й заявив про це, не боячись покарання. Аполлоній почув про це, відчув сором за свої страхи і, покаявшись, зізнався теж у своїй вірі. Їх обох довго катували, а потім стратили, відрубавши голови.

У катуваннях брав участь правитель Аріан. На могилах страчених християн він отримав зцілення від хвороби. Це диво змусило його повірити в Ісуса Христа і прийняти хрещення. Один з охоронців Аріана — Феотих — підтримав свого правителя. За це їх зав’язали в мішки й кинули в море тонути.

Що не можна робити в цей день:

27 грудня не виходять із дому не вмивавшись;

не дозволялося сідати на коня;

починаючи будь-яку справу, не забудьте окропити себе водою.

Народні прикмети: