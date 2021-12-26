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27 грудня. Фото: Istock
27 грудня — яке свято відзначають і чого не можна робитиhttps://racurs.ua/ua/n164957-27-grudnya-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.htmlРакурс
Свято завтра — 27 грудня — День вирізання сніжинок. Цього дня варто зібратися всією сім'єю і спробувати вирізати цікаві сніжинки з паперу чи інших матеріалів. Православна церква 27 грудня святкує Филимонів день та День пам’яті мучеників Аполлонія, Феотиха й Аріана. Вони жили в Єгипті та загинули за свою віру в Христа.
Коли країною правив імператор Діоклетіан на християн відбувалися масові гоніння. Якщо людина відмовлялася поклонятися язичницьким ідолам, її жорстоко катували й мучили. Аполлоній був читцем і християнином. Він злякався тортур, а тому підкупив язичника Филимона, домовившись, що останній одягне його одежу і принесе ідолам жертву. Проте на Филимона зійшло осяяння Господнє. Він увірував в Ісуса Христа й заявив про це, не боячись покарання. Аполлоній почув про це, відчув сором за свої страхи і, покаявшись, зізнався теж у своїй вірі. Їх обох довго катували, а потім стратили, відрубавши голови.
У катуваннях брав участь правитель Аріан. На могилах страчених християн він отримав зцілення від хвороби. Це диво змусило його повірити в Ісуса Христа і прийняти хрещення. Один з охоронців Аріана — Феотих — підтримав свого правителя. За це їх зав’язали в мішки й кинули в море тонути.
Що не можна робити в цей день:
- 27 грудня не виходять із дому не вмивавшись;
- не дозволялося сідати на коня;
- починаючи будь-яку справу, не забудьте окропити себе водою.
Народні прикмети:
- якщо впродовж дня змінюється погода — скоро буде відлига;
- якщо вітер дме в один бік, а хмари пливуть в інший, скоро піде сніг і погода буде похмурою;
- вночі був іній, значить, вдень можна чекати снігу;
- 27 грудня над лісом можна побачити сині плями — випаде сніг;
- яка погода у Филимонів день, такої слід чекати в лютому;
- якщо погода тепла, то й літо буде спекотним.
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