Ракурсhttps://racurs.ua/
Не смотрите наверх – к Земле приближается новый астероид
Не смотрите наверх — к Земле приближается новый астероидhttps://racurs.ua/n165132-ne-smotrite-naverh-k-zemle-priblijaetsya-novyy-asteroid.htmlРакурс
Астероид 2014 YE15 пролетит мимо Земли 6 января. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Длина небесного тела составляет около 12,8 м, что равняется длине автобуса. Расстояние от астероида до нашей планеты — около 7,4 млн км (примерно 19 дистанций между Землей и Луной), пишет Inverse.
В NASA отметили, что ни размер астероида, ни его расстояние до Земли не представляют угрозы человечеству. 2014 YE15 входит в группу астероидов класса Атон, вращающуюся вокруг Солнца между Землей и Меркурием.
Напомним, недавно тема столкновения Земли с космическими объектами была продемонстрирована в фильме «Не смотрите наверх» (Don't Look Up). Речь идет об американской комедии в жанре политической сатиры. По сценарию аспирантка факультета астрономии Университета штата Мичиган открывает новую комету, которая должна столкнуться с Землей через шесть месяцев. Ученые пытаются предупредить правительство США и другие страны об опасности, но в мире, исполненном лживых новостей и скандалов, им просто не верят.
.