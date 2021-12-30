Не смотрите наверх – к Земле приближается новый астероид

https://racurs.ua/n165132-ne-smotrite-naverh-k-zemle-priblijaetsya-novyy-asteroid.html

Ракурс

Астероид 2014 YE15 пролетит мимо Земли 6 января. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Длина небесного тела составляет около 12,8 м, что равняется длине автобуса. Расстояние от астероида до нашей планеты — около 7,4 млн км (примерно 19 дистанций между Землей и Луной), пишет Inverse.

В NASA отметили, что ни размер астероида, ни его расстояние до Земли не представляют угрозы человечеству. 2014 YE15 входит в группу астероидов класса Атон, вращающуюся вокруг Солнца между Землей и Меркурием.

Напомним, недавно тема столкновения Земли с космическими объектами была продемонстрирована в фильме «Не смотрите наверх» (Don't Look Up). Речь идет об американской комедии в жанре политической сатиры. По сценарию аспирантка факультета астрономии Университета штата Мичиган открывает новую комету, которая должна столкнуться с Землей через шесть месяцев. Ученые пытаются предупредить правительство США и другие страны об опасности, но в мире, исполненном лживых новостей и скандалов, им просто не верят.