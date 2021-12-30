Не дивіться вгору - до Землі наближається новий астероїд

https://racurs.ua/ua/n165132-ne-dyvitsya-vgoru-do-zemli-nablyjaietsya-novyy-asteroyid.html

Ракурс

Астероїд 2014 YE15 пролетить повз Землю 6 січня. Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Довжина небесного тіла становить близько 12,8 м, що дорівнює довжині автобуса. Відстань від астероїда до нашої планети — близько 7,4 млн км (тобто 19 дистанцій між Землею та Місяцем), пише Inverse.

У NASA зазначили, що ані розмір астероїда, ані його відстань до Землі не становлять загрози для людства. 2014 YE15 входить до групи астероїдів класу Атон, що обертається навколо Сонця між Землею та Меркурієм.

Нагадаємо, нещодавно тема зіткнення Землі з космічними об'єктами була продемонстрована у фільмі «Не дивіться вгору» (Don't Look Up). Йдеться про американську комедію в жанрі політичної сатири. За сценарієм, аспірантка факультету астрономії Університету штату Мічиган, відкриває нову комету, яка має зіткнутися із Землею через шість місяців. Вчені намагаються попередити уряд США та інші країни про небезпеку, але в світі, сповненому брехливих новин і скандалів, їм просто не вірять.