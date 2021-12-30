31 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать

https://racurs.ua/n165150-31-dekabrya-kakoy-segodnya-prazdnik-i-chto-nelzya-delat.html

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31 декабря в мире отмечают последний день года — канун Нового года, а Православная церковь чтит память святителя Модеста Иерусалимского.

В некоторых странах 31 декабря является официальным выходным днем, а в других, как в Украине, сокращенным рабочим днем. В последнюю пятницу 2021 года в мире также отмечают День троп, День медитации о мире, День шампанского, День принятия решения и День общего часа мира.

31 декабря — 365-й день года по Григорианскому календарю, последний день года. В XX и XXI веках этот день соответствовал 18 декабря по Юлианскому календарю. Один из двух дней года, в которых может быть добавлена высокосная секунда (другой такой день — 30 июня).

Именины

31 декабря День ангела празднуют: Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марко, Маркиян, Михаил, Модест, Николай, Севастян, Семен, Сергей, Фаддей.

Какой сегодня церковный праздник

В последний день декабря почитается память святителя Модеста Иерусалимского, который в народе считается покровителем скота и защитником животных. Он родился в седьмом веке в Малой Азии в семье христиан. Еще в юности принял монашеский постриг и стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого в Палестине. Модест восстанавливал разрушенные святыни.

Приметы 31 декабря

Снег при ходьбе не хрустит — скоро наступит потепление;

Поля снегом не укрылись — год будет неурожайным;

Погода в этот день указывает, какова будет погода в июне.



Что нельзя делать 31 декабря

В новогоднюю ночь нельзя ссориться, проводить этот день в старой и грязной одежде, а также в неубранном доме. Также не стоит бить посуду, ругаться за праздничным столом, оставлять новогодний стол пустым и отказывать в гостеприимстве.