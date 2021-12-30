31 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

https://racurs.ua/ua/n165150-31-grudnya-yake-sogodni-svyato-ta-chogo-ne-mojna-robyty.html

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31 грудня у світі відзначають останній день року — переддень Нового року, а Православна церква вшановує пам’ять святителя Модеста Єрусалимського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день.

В деяких країнах 31 грудня є офіційним вихідним днем, а в інших, як в Україні, скороченим робочим днем. В останню п’ятницю 2021 року в світі також відзначають День стежок, День медитації про світ, День шампанського, День прийняття рішення і День загальної години миру.

31 грудня — 365-й день року за Григоріанським календарем, останній день року. У XX і XXI століттях цей день відповідав 18 грудня Юліанського календаря. Один з двох днів року, в які може бути додана високосна секунда (інший такий день — 30 червня).

Іменини

31 грудня День ангела святкують: Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марко, Маркіян, Михайло, Модест, Микола, Севастян, Семен, Сергій, Тадей.

Яке сьогодні церковне свято

В останній день грудня вшановується пам’ять святителя Модеста Єрусалимського, який у народі вважається покровителем худоби й захисником тварин. Він народився у сьомому столітті в Малій Азії у сім’ї християн. Ще в юності прийняв чернечий постриг і став настоятелем монастиря святого Феодосія Великого в Палестині. Модест відновлював зруйновані святині.

Прикмети 31 грудня

Сніг при ходінні не хрумтить — скоро настане потепління;

Поля снігом не вкрилися — рік буде неврожайним;

Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні.



Що не можна робити 31 грудня

У новорічну ніч не можна сваритися, проводити цей день у старому і брудному одязі, а також у неприбраному будинку. Також не варто бити посуд, лаятися за святковим столом, залишати новорічний стіл порожнім та відмовляти в гостинності.