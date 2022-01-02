Турция обеспечит всю страну газом с Черного моря

https://racurs.ua/n165219-turciya-obespechit-vsu-stranu-gazom-s-chernogo-morya.html

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Турция обеспечит всю страну газом с Черного моря в 2022 году — такое заявление сделал министр энергетики и природных ресурсов Фатих Денмез. По его словам, газ с месторождения «Сакарья», открытого недавно в Черном море, будет использоваться для внутренних потребностей Турции.

Денмез 31 декабря посетил строящийся завод по переработке природного газа Филиос провинции Зонгулдак на севере Турции, пишет Anadolu.

Отсюда газ с Черного моря будет поступать на сушу. Первоначальная мощность завода составит десять миллионов кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 млн куб. м, — цитирует заявление турецкого чиновника информагентство.

По оценке главы Минэнерго Турции, предприятие такого масштаба и мощности займет первое место в Европе. Промышленный комплекс планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2022 года — тогда объект подключат к турецкой распределительной системе.

Напомним, ранее Денмез заявлял, что месторождение природного газа «Сакарья» в Черном море сможет покрыть почти треть внутренних потребностей страны. По его словам, это произойдет, когда производственная мощность достигнет своего максимума к 2027 году.

Источник: Anadolu