Туреччина забезпечить всю країну газом з Чорного моря

https://racurs.ua/ua/n165219-turechchyna-zabezpechyt-vsu-krayinu-gazom-z-chornogo-morya.html

Ракурс

Туреччина забезпечить усю країну газом з Чорного моря, починаючи з 2022 року — таку заяву зробив міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Денмез. За його словами, блакитне паливо із родовища «Сакар'я», відкритого нещодавно в Чорному морі, використовуватиметься для внутрішніх потреб Туреччини.

Денмез 31 грудня відвідав завод з переробки природного газу Філіос в провінції Зонгулдак, що будується, на півночі Туреччини, пише Anadolu.

Звідси газ з Чорного моря надходитиме на сушу. Початкова потужність заводу становитиме десять мільйонів кубометрів на добу, проте пізніше ми плануємо довести цей показник до 40 млн куб. м, — цитує заяву турецького чиновника інформагентство.

За оцінками очільника Міненерго Туреччини, підприємство такого масштабу та потужності займе перше місце у Європі. Промисловий комплекс планують ввести в експлуатацію в першому кварталі 2022 року, тоді об'єкт підключать до турецької розподільної системи.

Нагадаємо, раніше Денмез заявляв, що родовище природного газу «Сакар'я» у Чорному морі зможе покрити майже третину внутрішніх потреб країни. За його словами, це станеться, коли виробнича потужність досягне свого максимуму до 2027 року.

Джерело: Anadolu