Правила въезда для украинцев ужесточили Кипр и Черногория

https://racurs.ua/n165222-pravila-vezda-dlya-ukraincev-ujestochili-kipr-i-chernogoriya.html

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Правила въезда для украинцев ужесточили Кипр и Черногория. Как сообщает пресс-служба посольства Украины в Черногории, въезд разрешается при наличии одного из двух документов:

подтверждение проведения полной вакцинации при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда;

подтверждение перенесенной болезни COVID-19.

В обоих случаях также необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, либо экспресс-тест антиген не более 48 часов. Условия действуют до 12 января. Ранее для въезда в Черногорию необходимо было иметь только отрицательный тест.

В то же время, Кипр вводит новые ограничения для иностранных туристов — правила будут действовать с 4 по 15 января. Министерство иностранных дел Украины указывает, что все прибывающие на Кипр туристы обязаны сделать ПЦР-тесты в течение 48 часов до прилета. Это касается и вакцинированных людей. Также туристы должны зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass. По прибытии на Кипр нужно пройти лабораторный контроль. Стоимость контроля — 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро в аэропорту Пафоса. Результат теста будет доступен на сайте covidtest-cyprus.com в течение трех часов.

Напомним, последний раз Кипр менял правила въезда 14 декабря. Новые ограничения связаны с резким ростом числа больных из-за распространения штамма «Омикрон».