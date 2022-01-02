Правила в’їзду для українців посилили Кіпр і Чорногорія

https://racurs.ua/ua/n165222-pravyla-v-yizdu-dlya-ukrayinciv-posylyly-kipr-i-chornogoriya.html

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Правила в’їзду для українців посилили Кіпр і Чорногорія. Як повідомляє прес-служба посольства України в Чорногорії, в’їзд дозволяється за наявності одного з двох документів:

підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в’їзду;

підтвердження перенесеної хвороби COVID-19.

В обох випадках також необхідно мати або негативний ПЛР-тест не старше 72 год, або експрес-тест антиген не більше 48 год. Умови діють до 12 січня. Раніше для в’їзду до Чорногорії необхідно було надати лише негативний тест.

Водночас Кіпр запроваджує нові обмеження для іноземних туристів — правила діятимуть з 4 по 15 січня. Міністерство закордонних справ України вказує, що всі туристи, які прибувають на Кіпр зобов’язані зробити ПЛР-тести впродовж 48 год до прильоту. Це стосується і вакцинованих людей. Також туристи повинні зареєструватися на платформі CyprusFlightPass. Після прибуття до Кіпру потрібно пройти лабораторний контроль. Вартість контролю — 15 євро в аеропорту Ларнаки і 19 євро в аеропорту Пафосу. Результат тесту буде доступний на сайті covidtest-cyprus.com протягом впродовж трьох годин.

Нагадаємо, востаннє Кіпр змінював правила вʼїзду 14 грудня. Нові обмеження пов’язані з різким зростанням кількості хворих через поширення штаму «Омікрон».