Меган Маркл получит 1 фунт от таблоида за вторжение в ее личную жизнь

Меган Маркл, фото: РИА Новости

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Меган Маркл, герцогиня Сассекская, получит 1 фунт стерлингов от британского таблоида The Mail on Sunday за вторжение в ее личную жизнь.

На эту сумму суд оштрафовал издание за публикацию личного письма Маркла, адресованного ее отцу, сообщает The Guardian.

Это содержание было личным, частным, а не вопросом законного общественного интереса, — подчеркнул судья сэр Джефри Уос.

Представители издания признали поражение в судебном разбирательстве и не будут обжаловать результат этой трехлетней тяжбы в Верховном суде.

Эксперты отмечают, что по делам о вторжении в личную жизнь обычно компенсация составляет 75−125 тыс. фунтов стерлингов. То, что Маркл согласилась на номинальную сумму, может свидетельствовать о слабости ее позиции по защите собственной личной жизни.

В то же время издатель газеты также согласился выплатить возмещение ущерба за нарушение авторских прав, сумма которого не разглашается. Кроме того, издание также покроет значительную часть судебных издержек Маркл, которые могут составлять более 1 млн фунтов стерлингов.

Суд также обязал разместить на первой странице Mail on Sunday и на домашней странице вебсайта MailOnline уведомление о том, что они проиграли судебное дело. При этом в решении суда даже указано, каким шрифтом должны быть напечатаны заявления.

Издание решили выполнить это требование в Boxing Day (День подарков — 26 декабря), который является одним из самых «тихих» дней для СМИ в году.

Источник: The Guardian