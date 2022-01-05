Меган Маркл отримає 1 фунт від таблоїда за вторгнення в її особисте життя

Меган Маркл, фото: РІА «Новости»

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Меган Маркл, герцогиня Сассекська, отримає 1 фунт стерлінгів від британського таблоїда The Mail on Sunday за вторгнення в її особисте життя.

На цю суму суд оштрафував видання за публікацію особистого листа Маркл, адресованого її батькові, повідомляє The Guardian.

Цей вміст був особистим, приватним, а не питанням законного суспільного інтересу, — наголосив суддя сер Джефрі Вос.

Представники видання визнали поразку у судовому розгляді і не будуть оскаржувати результат цієї трирічної тяганини у Верховному суді.

Експерти зазначають, що у справах про вторгнення в особисте життя зазвичай компенсація становить 75−125 тис. фунтів стерлінгів. Те, що Маркл погодилася на номінальну суму, може свідчити про слабкість її позиції щодо захисту власного приватного життя.

Водночас видавець газети також погодився сплатити відшкодування збитків за порушення авторських прав, сума якого не розголошується. Крім того, видання також покриє значну частину судових витрат Маркл, які можуть становити понад 1 млн фунтів стерлінгів.

Суд також зобов’язав розмістити на першій сторінці Mail on Sunday та домашній сторінці вебсайту MailOnline повідомлення про те, що вони програли судову справу. При цьому в рішенні суду навіть вказано, яким шрифтом мають бути надруковані заяви.

Видання вирішили виконати цю вимогу у Boxing Day (День подарунків — 26 грудня), котрий є одним із найтихших днів для новинарів у році.

Джерело: The Guardian