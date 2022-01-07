Сосед Китая сообщил о бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине

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Ракурс

Северная Корея отказалась участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине.

Олимпийский комитет и министерство физической культуры и спорта КНДР в письме Олимпийскому комитету КНР и оргкомитету зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине сообщили, что Северная Корея не сможет участвовать в Олимпиаде, сообщило Центральное телеграфное агентство.

Мы сообщили, что не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий вражеских сил и всемирной пандемии, — говорится в сообщении властей КНДР.

КНДР сообщила Пекин, что «полностью поддерживает китайских товарищей в их работе по проведению замечательного и замечательного Олимпийского фестиваля», а также выразила уверенность в успешном проведении Олимпиады, несмотря на «разные препятствия и трудности, сплотившись вокруг генерального секретаря. Цзиньпина и Коммунистической партии Китая».

Ранее несколько стран Запада сообщили о дипломатическом бойкоте Игр-2022. В частности, в конце 2021 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок решила не посещать Пекин во время Олимпиады, но заверила, что речь не идет о дипломатическом бойкоте.

Бербок отметила, что это ее личное решение, и Германия все еще хочет прийти к общей позиции с партнерами по ЕС в вопросе, нужен ли совместный дипломатический бойкот Игор.

США, Канада, Великобритания и Австралия заявили, что объявляют дипломатический бойкот пекинской Олимпиады из-за геноцида уйгурского населения Синьцзяна в КНР.

Дипломатический бойкот означает, что официальные представители объявивших его стран не поедут в Пекин и не будут участвовать в мероприятиях в рамках Игр. Участие в Олимпиаде спортсменов этих стран не ограничивается.

Зимние Олимпийские игры в 2022 году состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.