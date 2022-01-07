Північна Корея відмовилася брати участь у зимових Олімпійських іграх у Пекіні

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Північна Корея відмовилася брати участь у зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Олімпійський комітет та міністерство фізичної культури та спорту КНДР у листі до Олімпійського комітету КНР та оргкомітету зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні повідомили, що Північна Корея не зможе брати участь в Олімпіаді, повідомило Центральне телеграфне агентство.

Ми повідомили, що не зможемо взяти участь в Олімпійських іграх через дії ворожих сил та всесвітню пандемію, — йдеться у повідомленні.

КНДР повідомила Пекін, що «цілком підтримує китайських товаришів у їх роботі з проведення чудового та чудового Олімпійського фестивалю», а також висловивла впевненість у успішному проведенні Олімпіади, незважаючи на «різні перешкоди і труднощі, згуртувавшись навколо генерального секретаря. Цзіньпіна та Комуністичної партії Китаю».

Раніше декілька країн Заходу повідомили про дипломатичний бойкот Ігор-2022. Зокрема, наприкінці 2021 року міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вирішила не відвідувати Пекін під час Олімпіади, але запевнила, що не йдеться про дипломатичний бойкот.

Бербок зазначила, що це її особисте рішення, і Німеччина все ще хоче дійти спільної позиції з партнерами по ЄС у питанні про те, чи потрібний спільний дипломатичний бойкот Ігор.

США, Канада, Велика Британія та Австралія заявили, що оголошують дипломатичний бойкот пекінської Олімпіади через геноцид уйгурського населення Сіньцзяну в КНР.

Дипломатичний бойкот означає, що офіційні представники країн, що оголосили його, не поїдуть до Пекіна і не братимуть участі в заходах у рамках Ігор. Участь в Олімпіаді спортсменів цих країн не обмежується.

Зимові Олімпійські ігри 2022 року відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого.