Королева Елизавета II, фото: Pikabu

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Ракурс

Букингемский дворец (официальная лондонская резиденция британских монархов) обнародовал полный список торжеств, которые в этом году состоятся в честь Платинового юбилея королевы Елизаветы II — 70-летия ее правления.

Елизавета II 6 февраля станет первым монархом в истории Великобритании, отметившим Платиновый юбилей на троне. В связи с этим в течение года будут проходить торжественные события, среди которых будут и уличные вечеринки, концерт с участием крупнейших мировых звезд шоу-бизнеса и возможность посетить дома, где живет королева, сообщает BBC.

Начнутся празднования уже в ближайшие дни, а кульминацией праздника станут четырехдневные выходные со 2 по 5 июня (хотя юбилей в феврале, летом больше шансов, что погода не будет по-британски неприветливой):

10 января состоится конкурс «Платиновый пудинг», участникам которого предлагается изобрести новый пудинг в честь королевского юбилея;

с 12 по 15 мая более 500 лошадей и 1000 артистов примут участие в 90-минутном шоу в Виндзорском замке, которое представит историю страны от Елизаветы I до наших дней;

2 июня впервые после начала пандемии будет проведен королевский парад, в котором примут участие более 1,4 тыс. солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов;

также 2 июня более 1,5 тыс. юбилейных маяков засветятся в Великобритании, Нормандских островах, острове Мэн и на заморских территориях королевства. Впервые маяки зажгут и в столицах стран Содружества;

3 июня в соборе Святого Павла состоится благодарственная служба в честь правления королевы.

4 июня в Букингемском дворце состоится платиновая вечеринка. Имена исполнителей пока не называются, однако ожидается присутствие нескольких звезд мирового уровня;

5 июня по всей стране люди смогут принять участие в Великом юбилейном обеде, а также по всей Британии состоятся уличные вечеринки;

5 июня состоится конкурс Платинового юбилея — 5 тыс. человек из Великобритании и Содружества выступят перед Букингемским дворцом. Пресс-служба королевы обещает великолепные церемонии, уличное искусство, театр, музыку, цирк и передовые визуальные технологии;

в июле в Букингемском дворце, Виндзорском замке и королевской резиденции в Холируде будут представлены три экспозиции, посвященные вступлению королевы на престол, ее коронации и юбилеям. На них будут выставлены портреты, а также украшения и одежда.

В настоящее время из-за состояния здоровья королевы неизвестно, на каких именно мероприятиях она будет присутствовать лично. Большинство юбилейных обязанностей, вероятно, будут переданы членам королевской семьи.

Источник: BBC