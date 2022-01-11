Як святкуватимуть Платиновий ювілей королеви, розповіли в Букінгемському палаці

Королева Єлизавета II, фото: Pikabu

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Букінгемський палац (офіційна лондонська резиденція британських монархів) оприлюднив повний список урочистостей, які цього року відбудуться з нагоди Платинового ювілею королеви Єлизавети II — 70-річчя її правління.

Єлизавета II 6 лютого стане першим монархом в історії Великої Британії, який відзначив Платиновий ювілей на троні. У зв’язку з цим впродовж року триватимуть урочисті події, серед яких будуть і вуличні вечірки, концерт за участю найбільших світових зірок шоу-бізнесу та можливість відвідати будинки, де мешкає королева, повідомляє BBC.

Розпочнуться святкування вже в найближчі дні, а кульмінацією свята стануть чотириденні вихідні з 2 по 5 червня (хоча ювілей у лютому, влітку більше шансів, що погода не буде по-британському непривітною):

10 січня відбудеться конкурс «Платиновий пудинг», учасникам якого пропонується винайти новий пудинг на честь королівського ювілею;

з 12 по 15 травня понад 500 коней та 1000 артистів візьмуть участь у 90-хвилинному шоу у Віндзорському замку, яке представить історію країни від Єлизавети І до наших днів;

2 червня вперше після з початку пандемії буде проведено королівський парад, у якому візьмуть участь понад 1,4 тис. солдатів, 200 коней та 400 музикантів;

також 2 червня понад 1,5 тис. ювілейних маяків засвітяться у Великій Британії, на Нормандських островах, на острові Мен та на заморських територіях королівства. Уперше маяки запалять і у столицях країн Співдружності;

3 червня у соборі Святого Павла відбудеться подячна служба на честь правління королеви.

4 червня у Букінгемському палаці відбудеться «платинова вечірка». Імена виконавців наразі не називаються, проте очікується присутність кількох зірок світового рівня;

5 червня по всій країні люди зможуть взяти участь у Великому ювілейному обіді, також по всій Британії відбудуться вуличні вечірки;

також 5 червня відбудеться конкурс Платинового ювілею — 5 тис. людей із Великобританії та Співдружності виступлять перед Букінгемським палацом. Прес-служба королеви обіцяє пишні церемонії, вуличне мистецтво, театр, музику, цирк та передові візуальні технології;

у липні в Букінгемському палаці, Віндзорському замку та королівській резиденції в Холіруді будуть представлені три експозиції, присвячені вступу королеви на престол, її коронації та ювілеям. На них будуть виставлені портрети, а також прикраси та одяг.

Наразі, через стан здоров’я королеви, не відомо, на яких саме заходах вона буде присутня особисто. Більшість ювілейних обов’язків, ймовірно, буде передано членам королівської родини.

Джерело: BBC