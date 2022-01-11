https://racurs.ua/n165552-turkmenistan-massovo-menyaet-portrety-prezidenta-u-nih-svejiy-cvet-pidjaka.html

Ракурс

В Туркменистане работников бюджетных предприятий заставляют покупать новый портрет президента страны Гурбангулы Бердымухамедова из-за «свежего» цвета пиджака.

Новый портрет отличается от старого только цветом президентского пиджака — на новых его костюм темно-синий, на прошлогодних — черный. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Если портрет полностью заменить вместе с рамой, то это стоит около 100 манатов (29 долларов). Если заменить только снимок без рамки, то бюджетникам придется потратить на это порядка 50−60 манатов (около 16 долларов).

Для снижения стоимости портретных заявок бюджетники размещают новую фотографию главы государства в прошлогодние рамы. Они жалуются, что ежегодная замена президентских портретов — слишком большая финансовая нагрузка. По словам бюджетников, разница между новым и старым портретом едва заметна.

На новом снимке костюм президента темно-синий. И это все. На фото 2021 года его костюм был чернильно черным. Сейчас он изображен в темно-синем костюме, — сказал бюджетник.



Напомним, ранее мы сообщали, что очереди в магазинах отныне под запретом в Туркменистане. Причиной для такого решения стало то, что очереди в государственные магазины «портят имидж» президента страны.

Источник: Радио Свобода