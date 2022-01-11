https://racurs.ua/ua/n165552-turkmenistan-masovo-zminuie-portrety-prezydenta-u-nyh-svijyy-kolir-pidjaka.html

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У Туркменістані працівників бюджетних підприємств змушують купувати новий портрет президента країни Гурбангули Бердимухамедова через «свіжий» колір піджака.

Новий портрет відрізняється від старого тільки кольором президентського піджака — на нових його костюм темно-синій, на тогорічних — чорний. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Якщо портрет повністю замінити разом з рамою, то це коштує близько 100 манатів (29 доларів). Якщо замінити лише знімок без рамки, то бюджетникам доведеться витратити на це близько 50−60 манатів (близько 16 доларів).

Для зниження вартості портретних заявок бюджетники розміщують нову фотографію глави держави в торішні рами. Вони скаржаться, що щорічна заміна президентських портретів — надто велике фінансове навантаження. За словами бюджетників, різниця між новим і старим портретом ледь помітна.

На новому знімку костюм президента темно-синій. І це все. На фото 2021 року його костюм був чорнильно чорним. Зараз він зображений у темно-синьому костюмі, — сказав бюджетник.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що черги в магазинах відтепер під забороною в Туркменістані. Причиною для такого рішення стало те, що черги в державні магазини «псують імідж» президента країни.

Джерело: Радіо Свобода