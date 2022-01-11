Список профессий с обязательной вакцинацией расширили - кого будут отстранять

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Список профессий с обязательной вакцинацией от коронавируса расширили в Украине — от работы с 31 января начнут отстранять невакцинированных медиков и чиновников на местах. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко 11 января.

В последний день января вступает в силу приказ Министерства здравоохранения № 2664, которым расширен перечень профессий, для которых вакцинация против COVID-19 является обязательной. Речь идет о работниках:

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Сотрудники учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Ляшко отметил, что в последние недели 2021 года и первые 2022 года фиксируется рост количества случаев инфицирования штаммом «Омикрон» в большинстве европейских стран. А это, по его словам, может создать существенную нагрузку на медицинскую систему.

В Украине существует необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 будет обязательной, — сказал глава Минздрава.



Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого.

Напомним, Минздрав рекомендует записаться на вакцинацию против COVID-19 у своего семейного врача или по телефону контакт-центра 0−800−602−019.