Перелік професій з обов’язковою вакцинацією розширили - кого відсторонюватимуть

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Перелік професій з обов’язковою вакцинацією від коронавірусу розширили в Україні — від роботи з 31 січня почнуть відсторонювати невакцинованих медиків і чиновників на місцях. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 11 січня.

В останній день січня набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я № 2664, яким розширено перелік професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов’язковою. Йдеться про працівників:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Працівники установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Ляшко зауважив, що в останні тижні 2021 року та перші 2022-го фіксується зростання кількості випадків інфікування штамом «Омікрон» у більшості європейських країн. А це, за його словами, може створити суттєве навантаження на медичну систему.

В Україні існує необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов’язковою, — сказав очільник МОЗ.



Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.

Нагадаємо, МОЗ рекомендує записатися на вакцинацію проти COVID-19 у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру 0−800−602−019.