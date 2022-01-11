Трамп, Байден и Брэд Питт – в Карпатах открыли музей восковых фигур

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Ракурс

Музей восковых фигур открылся в Карпатах. Там представлены восковые фигуры голливудских актеров и культовых персонажей кинолент, мировых политиков, звезд шоу-бизнеса и знаменитостей — Мерлин Монро, Дональда Трампа, Джо Байдена, Альберта Эйнштейна, Марка Цукерберга, Леонарда ди Каприо, Джеймса Бонда, Фореста Гампа, Анджелины Джоли, Брэда Питта, Вилла Смита, Пикассо и Ван Гога.

В музее утверждают, что рост, телосложение, цвет глаз, прическа и манера одеваться соответствуют реальным прототипам. Фигуры изготовлены из силикона и покрыты воском. Их изготовили в мастерской, которая сотрудничает с музеем Мадам Тюссо и его барселонским аналогом.

Несоответствие некоторых фигур (например, американского актера Леонарда ди Каприо) объясняют тем, что его фигура была сделана в соответствии с настоящим 47-летним возрастом.

В музее в Буковеле представлено почти 30 звезд из воска. Экспозицию также планируют пополнить фигурами отечественных звезд (сейчас больше всего симпатий имеет Кузьма Скрябин и братья Кличко).