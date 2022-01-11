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Ракурс
Трамп, Байден і Бред Пітт - у Карпатах відкрили музей воскових фігур

Трамп, Байден і Бред Пітт — у Карпатах відкрили музей воскових фігур (ВІДЕО)

11 січ 2022, 21:40
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Музей воскових фігур відкрився у Карпатах. Там представлені воскові фігури голлівудських акторів й культових персонажів кінострічок, світових політиків, зірок шоу-бізнесу та знаменитостей — Мерлін Монро, Дональда Трампа, Джо Байдена, Альберта Ейнштейна, Марка Цукерберга, Леонарда ді Капріо, Джеймса Бонда, Фореста Гампа, Анджеліни Джолі, Бреда Пітта, Вілла Сміта, Пікассо та Вана Гога.

У музеї стверджують, що зріст, статура, колір очей, зачіска і манера вдягатися відповідають реальним прототипам. Фігури виготовлені із силікону та покриті воском. Їх виготовили у майстерні, яка співпрацює з музеєм Мадам Тюссо і його барселонським аналогом.

Невідповідність деяких фігур (наприклад, американського актора Леонарда ді Капріо), пояснюють тим, що його постать зробили відповідно до справжнього 47-річного віку.


Загалом, у музеї в Буковелі представлено майже 30 зірок із воску. Експозицію також планують поповнити фігурами вітчизняних зірок (наразі найбільше симпатій мають Кузьма Скрябін та брати Клички).

Джерело: Ракурс


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