В мире продолжается вакцинация от коронавируса, фото: helsi.me

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Вакцинация от коронавируса в Украине проводится в том числе и препаратом Coronavac, прививки которым не признают ряд стран мира.

Однако, если привитые Coronavac украинцы получат бустерную дозу препаратом Pfizer, они смогут путешествовать в эти страны, поскольку в международном сертификате будет отображаться последняя полученная вакцина. Об этом говорится в разъяснении Минздрава Украины относительно вакцинации.

Так что, если вы получили первые две прививки вакциной Coronavac, а бустерную дозу — Comirnaty от Pfizer-BioNTech, то в сертификате будет отображено название Comirnaty, — отмечают в Минздраве. — Такой сертификат дает право въезда в те страны, где принимают сертификаты о прививках Comirnaty от Pfizer.



Отмечается, что такой сертификат будет действовать в течение 270 дней после получения бустерной прививки.

В то же время в Минздраве отмечают, что перед поездкой в другие страны следует проверять условия въезда на сайтах соответствующих посольств и на ресурсе tripadvisor.mfa.gov.ua, поскольку они могут меняться.