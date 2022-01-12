У світі триває вакцинація від коронавірусу, фото: helsi.me

https://racurs.ua/ua/n165607-chy-mojna-u-franciu-z-coronavac-i-busterom-vid-pfizer-poyasnennya-moz.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні здійснюється зокрема і препаратом Coronavac, щеплення котрим не визнають низка країн світу.

Проте якщо щеплені Coronavac українці отримають бустерну дозу препаратом Pfizer, вони зможуть подорожувати до цих країн, оскільки у міжнародному сертифікаті відображатиметься остання отримана вакцина. Про це йдеться у роз’ясненні МОЗ України щодо вакцинації.

Тож якщо ви отримали перші два щеплення вакциною Coronavac, а бустерну дозу — Comirnaty від Pfizer-BioNTech, то в сертифікаті буде відображена назва Comirnaty, — наголошують у МОЗ. — Такий сертифікат дає право в’їзду до тих країн, де приймають сертифікати про щеплення Comirnaty від Pfizer.



Зазначається, що такий сертифікат буде чинним впродовж 270 днів після отримання бустерного щеплення.

Водночас у МОЗ наголошують, що перед поїздкою до інших країн слід перевіряти умови в’їзду на сайтах відповідних посольств та на ресурсі tripadvisor.mfa.gov.ua, оскільки вони можуть змінюватися.