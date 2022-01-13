https://racurs.ua/n165668-kak-ispolzovat-elku-posle-prazdnikov-10-eko-sposobov-foto.html

Ракурс

Новогодние праздники уже прошли, а зеленые красавицы до сих пор остаются дома. Елку можно использовать повторно, уменьшив вред для природы.

Так, новогоднюю елку можно переделать на удобрение, ламинат, биотопливо, корм, бумагу, сделать мыло, саше, ванну, ингаляции.

Также в столице работают 33 пункта утилизации хвойных деревьев, распределенные по районам. Коммунальные службы просят не выбрасывать новогодние деревья к мусорным бакам, а отнести их к пунктам утилизации, чтобы елки пошли на корм животным.

Напомним, ранее мы сообщали, что продавцы елок в Одессе бросили на улицах тысячи непроданных хвойных деревьев. Предприниматели пренебрегли требованиями городских властей отвести елки в места централизованного сбора и оставили деревья на тротуарах, где их и продавали.