Ялинка. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165668-yak-vykorystaty-yalynku-pislya-svyat-10-eko-sposobiv-foto.html

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Новорічні свята вже минули, а зелені красуні досі залишаються вдома. Ялинку можна використати повторно, зменшивши шкоду для природи.

Так, новорічну ялинку можна переробити на добрива, ламінат, біопаливо, корм, папір, зробити мило, саше, ванну, інгаляції.

Також у столиці працюють 33 пункти утилізації хвойних дерев, розподілені по районах. Комунальні служби просять не викидати новорічні дерева до сміттєвих баків, а віднести їх до пунктів утилізації, аби ялинки пішли на корм тваринам.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що продавці ялинок в Одесі кинули на вулицях тисячі непроданих хвойних дерев. Підприємці знехтували вимогами міської влади відвести ялинки в місця централізованого збору й залишили дерева на тротуарах, де їх і продавали.