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Ракурс
Ялинка. Фото: istock

Як використати ялинку після свят — 10 еко-способів (ФОТО)

13 січ 2022, 14:51
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Новорічні свята вже минули, а зелені красуні досі залишаються вдома. Ялинку можна використати повторно, зменшивши шкоду для природи.

Так, новорічну ялинку можна переробити на добрива, ламінат, біопаливо, корм, папір, зробити мило, саше, ванну, інгаляції.

Як позбутися ялинки. Фото: Укрінформ


Також у столиці працюють 33 пункти утилізації хвойних дерев, розподілені по районах. Комунальні служби просять не викидати новорічні дерева до сміттєвих баків, а віднести їх до пунктів утилізації, аби ялинки пішли на корм тваринам.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що продавці ялинок в Одесі кинули на вулицях тисячі непроданих хвойних дерев. Підприємці знехтували вимогами міської влади відвести ялинки в місця централізованого збору й залишили дерева на тротуарах, де їх і продавали.

Джерело: Ракурс


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