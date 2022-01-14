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Ракурс
Опасный астероид приближается к Земле – предупреждение NASA

Опасный астероид приближается к Земле — предупреждение NASA

14 янв 2022, 15:35
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Большой астероид 7482 (1994 PC1) приближается к Земле, предупредило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Космическое тело пролетит на расстоянии чуть меньше 2 млн км от нашей планеты 18 января. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

Астероид пролетит со скоростью более 70 тыс. км в час. Специалисты NASA расценивают подобные космические объекты как потенциально опасные.

Вместе с тем в NASA заверили, что астероид не представит никакой угрозы для Земли как минимум в течение ближайших ста лет.

В американском космическом агентстве добавили, что этот астероид будет самым большим, среди приближающихся к Земле в 2022 году небесных тел.


Известно, что небесное тело снова пролетит мимо Земли в июле этого года на гораздо большем расстоянии.

Напомним, астероид 7482 (1994 PC1) был открыт американским астрономом Робертом Макнотом в 1994 году.

Источник: Ракурс


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