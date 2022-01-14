Небезпечний астероїд наближається до Землі – попередження NASA. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n165726-nebezpechnyy-asteroyid-nablyjaietsya-do-zemli-poperedjennya-nasa.html

Ракурс

Великий астероїд 7482 (1994 PC1) наближається до Землі, попередило Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA).

Космічне тіло пролетить на відстані трохи менше ніж 2 млн км від нашої планети 18 січня. Про це повідомили у прес-службі NASA.

Астероїд пролетить зі швидкістю понад 70 тис. км на годину. Фахівці NASA розцінюють подібні космічні об'єкти як потенційно небезпечні.

Водночас у NASA запевнили, що астероїд не загрожує Землі як мінімум протягом найближчих ста років.

В американському космічному агентстві додали, що цей астероїд буде найбільшим серед небесних тіл, що наближаються до Землі в 2022 році.

Відомо, що небесне тіло знову пролетить повз Землю в липні цього року на набагато більшій відстані.

Нагадаємо, астероїд 7482 (1994 PC1) відкрив американський астроном Роберт Макнот у 1994 році.