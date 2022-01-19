Самый старый мужчина мира умер в Испании

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, фото: Книга рекордов Гиннеса

https://racurs.ua/n165900-samyy-staryy-mujchina-mira-umer-v-ispanii.html

Ракурс

В Испании в своем доме вчера, 18 января, умер старейший мужчина мира Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия.

На момент смерти ему было 112 лет и 341 день. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннеса.

При этом звание «Самого старшего живого мужчины» Сатурнино имел всего несколько месяцев — получил его в сентябре 2021 года в возрасте 112 лет и 211 дней. В начале следующего месяца он должен был отпраздновать свое 113-летие.

Сатурнино родился 11 февраля 1909 года. В 1933 году он женился на Антонине Баррио Гутьеррес.

По словам Сатурнино, благодаря невысокому росту (1,50 м) ему удалось избежать участия в гражданской войне в Испании 1936−1939 годов. Вместо этого он основал успешный сапожный бизнес, производил обувь для армии и стал известным местным ремесленником.

Кроме занятий бизнесом, у него была и другая страсть — футбол. Всегда болел за команду Леона Cultural Leonesa, а также стал одним из основателей местной команды Puente Castro. Когда Сатурнино исполнилось 110 лет, его товарищи по команде чествовали его как самого старшего члена клуба.

@guinnessworldrecords Oldest living person (male) — Saturnino de la Fuente García �� 112 years and 211 days

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У Санторино семеро дочерей, 14 внуков и 22 правнука. Секретом своего долголетия он называл то, что никого не обижал.