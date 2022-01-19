Найстаріший чоловік світу помер в Іспанії

Сатурніно де ла Фуенте Гарсія, фото: Книга рекордів Гіннеса

https://racurs.ua/ua/n165900-naystarishyy-cholovik-svitu-pomer-v-ispaniyi.html

Ракурс

В Іспанії у своєму будинку вчора, 18 січня, помер найстаріший чоловік світу Сатурніно де ла Фуенте Гарсія.

На момент смерті йому було 112 років та 341 день. Про це йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.

При цьому звання «Найстаршого живого чоловіка» Сатурніно мав лише кілька місяців — отримав його у вересні 2021 року у віці 112 років та 211 днів. На початку наступного місяця він мав би відсвяткував своє 113-річчя.

Сатурніно народився 11 лютого 1909 року. У 1933 році він одружився з Антоніною Барріо Гутьєррес.

За словами Сатурніно, завдяки невисокому зросту (1,50 м) йому вдалося уникнути участі у громадянській війні в Іспанії 1936−1939 років. Натомість він заснував успішний шевський бізнес, виготовляв взуття для армії та став відомим місцевим ремісником.

Окрім занять бізнесом у нього була й інша пристрасть — футбол. Завжди вболівав за команду Леона Cultural Leonesa, а також став одним із засновників місцевої команди Puente Castro. Коли Сатурніно виповнилося 110 років, його товариші по команді вшановували його як найстарішого члена клубу.

@guinnessworldrecords Oldest living person (male) — Saturnino de la Fuente García �� 112 years and 211 days

♬ Amazing Moment (30s) — Danilo Stankovic

У Санторіно семеро доньок, 14 онуків та 22 правнуків. Секретом свого довголіття він називав те, що нікого не ображав.