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В Украине на сегодня, 19 января, уже в пяти регионах эпидемические показатели соответствуют уровням «оранжевой» зоны.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
«Оранжевый» уровень эпидопасности установлен в следующих регионах:
- Ивано-Франковской области;
- Львовской области;
- Ровенской области;
- Сумской области;
- Черновицкой области.
Во Львовской области превышен показатель динамики уровня госпитализаций, в других четырех регионах — коэффициент обнаружения случаев инфицирования. Также в Ивано-Франковской области превышены показатели уровня госпитализаций и динамики уровня госпитализаций.
В целом по Украине:
- уровень заболеваемости составляет 258 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек;
- уровень госпитализаций составляет 30,7 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения;
- загруженность коек с кислородом составляет 24% при определенном показателе в 65%.
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