В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

В Украине на сегодня, 19 января, уже в пяти регионах эпидемические показатели соответствуют уровням «оранжевой» зоны.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

«Оранжевый» уровень эпидопасности установлен в следующих регионах:

Ивано-Франковской области;

Львовской области;

Ровенской области;

Сумской области;

Черновицкой области.

Во Львовской области превышен показатель динамики уровня госпитализаций, в других четырех регионах — коэффициент обнаружения случаев инфицирования. Также в Ивано-Франковской области превышены показатели уровня госпитализаций и динамики уровня госпитализаций.

В целом по Украине: