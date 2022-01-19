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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Карантин возвращается — Минздрав обновил зоны ковид-ограничений

19 янв 2022, 13:01
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В Украине на сегодня, 19 января, уже в пяти регионах эпидемические показатели соответствуют уровням «оранжевой» зоны.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

«Оранжевый» уровень эпидопасности установлен в следующих регионах:

  • Ивано-Франковской области;
  • Львовской области;
  • Ровенской области;
  • Сумской области;
  • Черновицкой области.

Во Львовской области превышен показатель динамики уровня госпитализаций, в других четырех регионах — коэффициент обнаружения случаев инфицирования. Также в Ивано-Франковской области превышены показатели уровня госпитализаций и динамики уровня госпитализаций.


В целом по Украине:

  • уровень заболеваемости составляет 258 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек;
  • уровень госпитализаций составляет 30,7 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения;
  • загруженность коек с кислородом составляет 24% при определенном показателе в 65%.

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Источник: Ракурс


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