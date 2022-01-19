В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Rivne.online

https://racurs.ua/ua/n165908-karantyn-povertaietsya-moz-onovylo-zony-kovid-obmejen.html

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В Україні станом на сьогодні, 19 січня, вже у п’яти регіонах епідемічні показники відповідають рівням «помаранчевої» зони.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

«Помаранчевий» рівень епіднебезпеки встановлений у таких регіонах:

Івано-Франківській області;

Львівській області;

Рівненській області;

Сумській області;

Чернівецькій області.

У Львівській області перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій, в інших чотирьох регіонах — коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Також в Івано-Франківській області перевищені показники рівня госпіталізацій та динаміки рівня госпіталізацій.

Загалом по Україні: