Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Rivne.online
Карантин повертається — МОЗ оновило зони ковід-обмеженьhttps://racurs.ua/ua/n165908-karantyn-povertaietsya-moz-onovylo-zony-kovid-obmejen.htmlРакурс
В Україні станом на сьогодні, 19 січня, вже у п’яти регіонах епідемічні показники відповідають рівням «помаранчевої» зони.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.
«Помаранчевий» рівень епіднебезпеки встановлений у таких регіонах:
- Івано-Франківській області;
- Львівській області;
- Рівненській області;
- Сумській області;
- Чернівецькій області.
У Львівській області перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій, в інших чотирьох регіонах — коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Також в Івано-Франківській області перевищені показники рівня госпіталізацій та динаміки рівня госпіталізацій.
Загалом по Україні:
- рівень захворюваності становить 258 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб;
- рівень госпіталізацій складає 30,7 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення;
- завантаженість ліжок з киснем складає 24% при визначеному показнику в 65%.
.