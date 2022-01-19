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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Rivne.online

Карантин повертається — МОЗ оновило зони ковід-обмежень

19 січ 2022, 13:01
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В Україні станом на сьогодні, 19 січня, вже у п’яти регіонах епідемічні показники відповідають рівням «помаранчевої» зони.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

«Помаранчевий» рівень епіднебезпеки встановлений у таких регіонах:

  • Івано-Франківській області;
  • Львівській області;
  • Рівненській області;
  • Сумській області;
  • Чернівецькій області.

У Львівській області перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій, в інших чотирьох регіонах — коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Також в Івано-Франківській області перевищені показники рівня госпіталізацій та динаміки рівня госпіталізацій.


Загалом по Україні:

  • рівень захворюваності становить 258 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб;
  • рівень госпіталізацій складає 30,7 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення;
  • завантаженість ліжок з киснем складає 24% при визначеному показнику в 65%.

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Джерело: Ракурс


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