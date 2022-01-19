Спорткар Porsche 911 получил юбилейную спецверсию. Фото: Porsche

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Новый Porsche 911 пополнился юбилейным Targa 911 Porsche Design 50th Anniversary Edition — новинка посвящена 50-летию студии Porsche Design.

Автопроизводитель запланировал выпустить 750 экземпляров этой машины. Спецверсия 911 Porsche Design 50th Anniversary Edition основана на 911 Targa 4 GTS. Под капотом разместили «турбошестирку» 3.0 мощностью 480 л. с. и 570 Нм крутящего момента. Новинку оснастят восьмиступенчатой коробкой передач PDK или семиступенчатой «механикой» и полным приводом. Никуда не делись адаптивная подвеска PASM, спортивная выхлопная система со специфическим звучанием и тормоза от 911 Turbo. Об этом сообщается на сайте Porsche.

Кузов юбилейного транспортного средства будут красить в черный цвет и «металлик» Jet Black в сочетании с акцентами в полуглянцевом Platinum. Колеса «Порше» получило диаметром 20 дюймов спереди и 21 дюймов сзади. Решетку моторного отсека украшает рондель с надписью Porsche Design 50th Anniversary Edition.

Салон новинки преимущественно выполнен в черном цвете, украшен памятными шильдиками, тиснениями и «автографом» Фердинанда Александра Порше.

В салоне установили сиденья Adaptive Sports Seats Plus, которые обиты специальной кожей и получили функцию памяти. На передней панели дизайнеры установили аналоговые часы Porsche Design Subsecond.

Напомним, спортивный автомобиль Porsche 911 Turbo S 1994 года выпуска продавали на аукционе. Специальная версия машины в модификации X83, которая предназначалась исключительно для японского рынка и отличалась расширенным опциональным обвесом, сошла с конвейера в количестве 10 экземпляров.