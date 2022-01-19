Спорткар Porsche 911 отримав ювілейну спецверсію. Фото: Porsche

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Новий Porsche 911 поповнився ювілейним Targa 911 Porsche Design 50th Anniversary Edition — новинка присвячена 50-річчю студії Porsche Design.

Автовиробник запланував випустити 750 екземплярів цієї машини. Спецверсія 911 Porsche Design 50th Anniversary Edition базується на 911 Targa 4 GTS. Під капотом розмістили «турбошестірку» 3.0 потужністю 480 к. с. і 570 Нм крутного моменту. Новинку оснастять восьмиступінчастою коробкою передач PDK або семиступінчастою «механікою» і повним приводом. Нікуди не ділися адаптивна підвіска PASM, спортивна вихлопна система зі специфічним звучанням та гальма від 911 Turbo. Про це повідомляється на сайті Porsche.

Кузов ювілейного транспортного засобу фарбуватимуть у чорний колір та «металік» Jet Black в поєднанні з акцентами в напівглянцевому Platinum. Колеса «Порше» отримало діаметром 20 дюймів спереду і 21 дюймів ззаду. Решітку моторного відсіку прикрашає рондель з написом Porsche Design 50th Anniversary Edition.

Салон новинки переважно виконаний в чорному кольорі, прикрашений пам’ятними шильдиками, тисненнями та «автографом» Фердинанда Олександра Порше.

У салоні встановили сидіння Adaptive Sports Seats Plus, які ообиті спеціальною шкірою та отримала функцію пам’яті. На передній панелі дизайнери встановили аналоговий годинник Porsche Design Subsecond.

Нагадаємо, спортивний автомобіль Porsche 911 Turbo S 1994 року випуску продавали на аукціоні. Спеціальна версія машини в модифікації X83, яка призначалася виключно для японського ринку й відрізнялася опціональним розширеним обвісом, зійшла з конвеєра у кількості 10 екземплярів.