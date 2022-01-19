Комуністи Росії внесли закон про визнання ЛДНР. Фото:

https://racurs.ua/ua/n165934-vyznannya-ldnr-komunisty-rosiyi-vnesly-zakon-v-dumu.html

Ракурс

Визнання вигаданих республік окупованого Донбасу вимагають російські комуністи.

До Державної думи РФ внесли проект постанови з проханням про визнання так званих Донецької народної республіки та Луганської народної республіки. Крім того, Комуністична партія Російської Федерації на чолі з Геннадієм Зюгановим підготувала звернення до президента країни-агресора Володимира Путіна. У ньому озвучено прохання визнати незалежність окремих районів Донецької та Луганської областей. Відповідний документ опублікував народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

Державна дума Федеральних Зборів Російської Федерації звертається до вас, шановний Володимир Володимирович, з проханням розглянути питання про визнання Російською Федерацією Донецької народної республіки і Луганської народної республіки як самостійних, суверенних і незалежних держав, — йдеться в проекті звернення.

Комуністи запевняють, що їхнє звернення «обґрунтоване і морально виправдане». Представники країни-агресора вважають, що цей крок створить підстави для «захисту мешканців» окупованої території від «політики геноциду».

Наразі невідомо, як у Кремлі відреагували на цей документ. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що звернення ще не прочитали.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ, згідно з яким товари з ОРДЛО прирівнюються до російських. Глава країни-агресора доручив уряду РФ протягом місяця забезпечити допуск товарів з окремих районів Донецької та Луганської областей на ринок Росії. Указ також передбачає їхній допуск до державних закупівель.