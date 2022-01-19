Олег Устенко, фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n165933-korotkostrokove-kolyvannya-radnyk-zelenskogo-pro-padinnya-kursu-gryvni.html

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Падіння курсу української національної валюти гривні, яке спостерігається останнім часом, є «короткостроковим коливанням», а інфляція в Україні спричинена зовнішніми економічними факторами.

Радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив про це в ефірі телеканалу «Дом».

Якщо говорити про курси валют, то можуть бути коливання в короткостроковому періоді (це те, що ми зараз спостерігаємо) і довгострокові зміни, — зазначив він.

Радник Зеленського наголошує, що стосовно довгострокових змін у курсі валют Україна перебуває «в зоні комфорту», маючи понад 30 млрд дол. США золотовалютних резервів, які перекривають чотири місяці імпорту.

А переживати треба, якщо це менш ніж три місяці, — наголосив він.

Щодо інфляції, то, за словами Устенка, зараз відповідна тенденція спостерігається у всіх країнах.

І такої високої інфляції, як, скажімо, у Сполучених Штатах Америки — майже 7% - не було кілька десятків років, — наголосив він.

Він додав, що Україна завершила 2021 рік з інфляцією 10%.

І ніколи не було такої (малої — ред.) різниці між інфляцією України та розвинутих країн, таких як США. Диференціал лише 3 процентні пункти: наша — 10%, їхня — 7%, — наголосив радник Зеленського.

Джерело: «Дом»