Олег Устенко, фото: LB.ua

https://racurs.ua/n165933-kratkosrochnoe-kolebanie-sovetnik-zelenskogo-o-padenii-kursa-grivny.html

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Наблюдаемое в последнее время падение курса украинской национальной валюты гривны является «краткосрочным колебанием», а инфляция в Украине вызвана внешними экономическими факторами.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил об этом в эфире телеканала «Дом».

Если говорить о курсах валют, то могут быть колебания в краткосрочном периоде (это то, что мы сейчас наблюдаем) и долгосрочные изменения, — отметил он.

Советник Зеленского подчеркивает, что в отношении долгосрочных изменений в курсе валют Украина находится «в зоне комфорта», имея более 30 млрд дол. США золотовалютных резервов, перекрывающих четыре месяца импорта.

А переживать надо, если это менее трех месяцев, — подчеркнул он.

Что касается инфляции, то, по словам Устенко, в настоящее время соответствующая тенденция наблюдается во всех странах.

И столь высокой инфляции, как, скажем, в Соединенных Штатах Америки — почти 7% - не было несколько десятков лет, — подчеркнул он.

Он добавил, что Украина завершила 2021 год с инфляцией в 10%.

И никогда не было такой (небольшой — ред.) разницы между инфляцией Украины и развитых стран, таких как США. Дифференциал всего 3 процентных пункта: наш — 10%, их — 7%, — подчеркнул советник Зеленского.

Источник: «Дом»