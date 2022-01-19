Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коммунисты России внесли закон о признании ЛДНР. Фото:

Признание ЛДНР — коммунисты России внесли закон в Думу

19 янв 2022, 18:54
999

Признания вымышленных республик оккупированного Донбасса требуют российские коммунисты.

В Государственную Думу РФ внесли проект постановления с просьбой о признании так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Кроме того, Коммунистическая партия Российской Федерации во главе с Геннадием Зюгановым подготовила обращение к президенту страны-агрессору Владимиру Путину. В нем озвучена просьба признать независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Соответствующий документ опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации обращается к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой народной республики и Луганской народной республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств, — говорится в проекте обращения.

Коммунисты уверяют, что их обращение «обосновано и морально оправдано». Представители страны-агрессора считают, что этот шаг создаст почву для «защиты жителей» оккупированной территории от «политики геноцида».

Пока неизвестно, как в Кремле отреагировали на этот документ. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что обращение еще не прочитали.


Коммунисты России внесли закон о признании ЛДНР. Документ: Алексей Гончаренко в Telegram

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому товары с ОРДЛО приравниваются к российским. Глава страны-агрессора поручил правительству РФ в течение месяца обеспечить допуск товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей на рынок России. Указ также предусматривает их допуск к государственным закупкам.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров