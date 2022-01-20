Во Вселенной насчитали 40 миллиардов миллиардов черных дыр, фото:

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Число черных дыр в наблюдаемой Вселенной (сфере диаметром около 90 млрд световых лет) подсчитали итальянские ученые.

Оказалось, что их во Вселенной около 40 миллиардов миллиардов (квинтиллионов —

то есть около 40×10 18 или 4 с 19 нулями). Это установили ученые из Института Сисса (Италия), сообщает пресс-служба вуза.

К такому выводу ученые пришли, с помощью нового теоретического подхода подсчитав количество обычной (барионной) материи, содержащейся в черных дырах звездной массы (также их называют коллапсарами — это черные дыры, которые образуюься в результате гравитационного коллапса массивного тела массой от пяти до нескольких сотен масс Солнца и имеют очень мощное гравитационное поле).

Новый теоретический подход заключался в сочетании современного моделирования эволюции одинарных и двойных звезд с анализом соответствующих физических явлений и изучением свойств галактик, особенно скорости звездообразования в них, количества звездной массы и металличности (количества элементов тяжелее водорода и гелия) межзвездной среды.

Оказалось, что в таких черных дырах сейчас находится 1% массы Вселенной.

Инновационный характер этой работы заключается в сочетании детальной модели эволюции звезд с новыми оценками по звездообразованию и обогащению металлами отдельных галактик, — подчеркивают исследователи. — Это один из первых и самых надежных подсчетов ab initio масс черных дыр звездного происхождения за всю историю астрофизики.

Кроме того, в рамках этого исследования ученые установили, что мощные черные дыры такого типа возникают в основном в результате динамических событий в звездных скоплениях.