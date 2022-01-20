У Всесвіті нарахували 40 мільярдів мільярдів чорних дір, фото:

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Кількість чорних дір у спостережуваному Всесвіті (сфері діаметром близько 90 млрд світлових років) підрахували італійські учені.

Виявилося, що їх у Всесвіті близько 40 мільярдів мільярдів (квінтильйонів —

тобто близько 40×10 18 або 4 з 19 нулями). Це встановили учені з Інституту Сісса (Італія), повідомляє прес-служба вишу.

Такого висновку учені дійшли, за допомогою нового теоретичного підходу підрахувавши кількість звичайної (баріонної) матерії, що міститься у чорних дірах зоряної маси (також їх називають колапсарами — це чорні діри, що утворюється в результаті гравітаційного колапсу масивного тіла масою від п’яти до кількох сотень мас Сонця і мають дуже потужне гравітаційне поле).

Новий теоретичний підхід полягав у поєднання сучасного моделювання еволюції одинарних та подвійних зірок з аналізом відповідних фізичних явищ і вивченням властивостей галактик, особливо швидкості зіркоутворення в них, кількості зоряної маси і металевості (кількості елементів, важчих за водень та гелій) міжзоряного середовища.

Виявилося, що загалом у таких чорних дірах наразі перебуває 1% маси Всесвіту.

Інноваційний характер цієї роботи полягає у поєднанні детальної моделі еволюції зірок з новими оцінками зі зіркоутворення та збагачення металами окремих галактик, — наголошують дослідники. — Це один із перших та найнадійніших підрахунків ab initio мас чорних дірок зоряного походження за всю історію астрофізики.

Крім того, в межах цього дослідження учені встановили, що найпотужніші чорні діри такого типу виникають здебільшого в результаті динамічних подій у зоряних скупченнях.