МИД требует опровержений заявлений словацкого министра о вреде санкций против России

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Министр экономики Словакии Рихард Сулик поставил под вопрос целесообразность сохранения экономических санкций ЕС против России за агрессию против Украины. Киев требует опровержения этих заявлений.

Сулик заверил, что «Россия все равно не вернет Крым», поэтому его стране нужно подумать, и дальше ограничивать РФ.

Заявления Сулика прозвучали в словацком издании Pravda.

Сулик — член партии SaS. Его слова противоречат линии МИД, который возглавляет его однопартиец Иван Корчок. Пока словацкие чиновники не высказывались против продления экономических санкций против РФ.

Странам нужно торговать между собой, некоторые наши экспортеры тоже пострадали. Санкции только вредят, а Россия все равно не вернет Крым. Нужно смотреть вперед и выстраивать отношения, — сказал министр экономики.

При этом он считает, что создание напряжения на восточных границах Украины не способствует торговле и хорошим отношениям в Европе.

Существующий в РФ политический режим Сулик не считает предостережением для торговых контактов.

Есть ли страны, у которых отсутствуют проблемы? А когда Россия снабжает нас нефтью и газом, то в этом случае это не «преступный режим»?, — сказал министр.

Сулик сообщил, что «он не один в ЕС с таким мнением». МИД Словакии пока не отреагировал на слова коллеги.

В Министерстве иностранных дел Украины считают неприемлемыми заявления министра экономики, которые «подвергают сомнению территориальную целостность Украины».

Обидно, что чиновник дружественного нам государства, с которым у нас высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимания наложенных на Российскую Федерацию санкций. Разговоры о возвращении к business as usual с РФ, грубо нарушившей международное право, захватив силой Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, лишь пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии, — говорится в заявлении МИД.

Киев требует публичного опровержения Суликом своих высказываний.