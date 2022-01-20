Сулік — член партії SaS. Його слова суперечить лінії МЗС, яке очолює його однопартієць Іван Корчок. Наразі словацькі урядовці не висловлювався проти продовження економічних санкцій проти РФ.

Країнам потрібно торгувати між собою, деякі наші експортери також постраждали. Санкції тільки шкодять, а Росія все одно не поверне Крим. Потрібно дивитися вперед і розбудовувати відносини, — сказав міністр економіки.

При цьому він вважає, що створення напруги на східних кордонах України не сприяє торгівлі і добрим відносинам в Європі.

Існуючий в РФ політичний режим Сулік не вважає пересторогою для торговельних контактів.

Чи є країни, в яких відсутні проблеми? А коли Росія постачає нам нафту і газ, то в цьому випадку це не «злочинний режим»?, — сказав міністр.

Сулік повідоомив, що «він не один у ЄС з такою думкою». МЗС Словаччини наразі не відреагували на слова колеги.

У Міністерстві закордонних справ України вважають неприйнятними заяви міністра економіки, які «ставлять під сумнів територіальну цілісність України».

Прикро, що урядовець дружньої нам держави, з якою у нас високий рівень відносин, демонструє викривлене сприйняття реальності в частині приналежності Криму і розуміння накладених на Російську Федерацію санкцій. Розмови про повернення до business as usual з РФ, яка грубо порушила міжнародне право, захопивши силою Крим і розпочавши збройну агресію на Донбасі, лише пропагують безкарність і заохочують Росію до подальшої агресії, йдеться у заяві МЗС.



Київ вимагає публічного спростування Суліком своїх висловлювань.