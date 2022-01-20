Неожиданную причину запрета криптовалют в РФ назвали американские СМИ

В России запрещают криптовалюты, фото: Global Ethical Banking

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В России ФСБ убедила главу государственного Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет в стране сделок с криптовалютами, чтобы таким образом лишить возможности финансирования оппозицию и СМИ, которые были признаны «иноагентами» (т. е. лицами, получающими финансирование из-за рубежа).

СМИ-«иноагнеты» в России сталкиваются с рядом финансовых трудностей, в частности из-за нежелания рекламодателей с ними сотрудничать. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два информированных источника.

По информации собеседников издания, ФСБ продвигала этот запрет, поскольку россияне все чаще совершали пожертвования в криптовалюте таким «нежелательным организациям» и такие платежи трудно отследить.

Хотя на финансирование оппозиции приходится незначительная часть от 7 трлн рублей (2,6 трлн грн), которые, по оценкам, находятся в криптокошельках россиян, в ФСБ обеспокоены растущим масштабом этой проблемы, отмечают в Bloomberg.

В середине ноября Набиуллина сообщила, что Центробанк РФ «крайне негативно» относится к криптовалютам и заявила о необходимости введения вместо них «цифрового рубля».

С 1 января 2021 года в РФ вступил в силу Закон о цифровых активах и цифровой валюте, который позволяет трактовать криптовалюту как вариант цифровой валюты и запрещает ее использование для оплаты товаров и услуг.

Таким образом, в РФ криптовалюту можно использовать только как объект инвестирования. Более того, принятие криптовалюты как оплата может подпадать под статьи Уголовного кодекса о незаконной банковской деятельности и уклонении от уплаты налогов.

Источник: Bloomberg