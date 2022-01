Новые данные о возможной атаке на Украину со стороны России опубликовали СМИ.

«Радио Свобода» и Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовали расследование о том, как Россия перебрасывает военных к украинским границам.

С 10 по 20 февраля на территории Беларуси должны пройти учения «Союзная решимость — 2022».

По данным журналистов, российская военная техника постепенно уезжает в Беларусь, но не вся. Часть двигается на полигоны, другая часть остановилась на полпути, под Гомелем — в районе, расположенном в 40 км от Черниговской области и в 90 км от Киевской.

Журналисты выяснили, что под украинскую границу перебросили, в частности, 5-ю отдельную танковую бригаду — это так называемые «боевые буряты Путина», которые в 2014—2015 годах были на Донбассе.

На сообщение «Радио Свобода» откликнулся также один из военнослужащих, который, как следует из его комментария, уже неделю едет в военном эшелоне с Дальнего Востока на запад. Он рассказал, что половина перевозимой техники «заводится через раз», а цель «командировки» — «постоять для понтов».

В переписке с журналистом мужчина уточнил, что служит в 38-й отдельной мотострелковой бригаде в поселке Екатеринославка Амурской области, откуда, как зафиксировали в CIT, за последний месяц было отправлено несколько попавших на видео эшелонов. В их составе можно отметить реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», также применявшиеся в российско-украинской войне в 2014—2015 годах.

По словам собеседника, «плюсов» командировки два: им и его товарищам выдали новое обмундирование и автоматы Калашникова АК-12 (образца 2012 года) вместо АК-74 (образца 1974 года).

Команда CIT рассказала, что за последнюю неделю в соцсети TikTok появилось несколько новых видео о переброске вооружения и личного состава, в том числе снятых во время проезда эшелонов через Хабаровск и Еврейскую автономную область в России.

Кроме того, пообщавшись с родственниками военных, журналисты выяснили, что к границе отправили и бригады спецназначения Главного управления разведки Минобороны РФ, а аналитикам CIT удалось также найти в интернете видеозаписи с погрузкой и перевозкой техники, типичной для подразделений спецназначения (например, с бронеавтомобилями «Тигр»).

Полученная «Радио Свобода» и Conflict Intelligence Team информация также свидетельствует о том, что в последние месяцы с Дальнего Востока на запад (в Россию или Белоруссию) перебрасывают части, «без которых сложно представить полномасштабную военную операцию»: военная полиция, десант, спецназ.

Эти войска были на Донбассе и в активной фазе войны в 2014—2015 годах. Кроме того, несмотря на то, что российско-белорусские учения заявлены на период с 10 по 20 февраля, в большинстве комментариев к видео с переброской войск родные и близкие военных пишут, что командировка будет длиться шесть-девять месяцев.

Russian troops were seen in Mozyr (Gomel region, Belarus) pic.twitter.com/hsIdnKPHPu

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 18, 2022