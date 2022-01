Перекинуті зі сходу російські війська вже за 40 км від кордону з Україною - CIT

https://racurs.ua/ua/n165959-perekynuti-zi-shodu-rosiyski-viyska-vje-za-40-km-vid-kordonu-z-ukrayinou-cit.html

Ракурс

Нові дані про ймовірну атаку на Україну з боку Росії опулікували ЗМІ.

«Радіо Свобода» та Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднили розслідування про те, як Росія перекидає військових до українських кордонів.

З 10 до 20 лютого на території Білорусі мають відбутися навчання «Союзна рішучість — 2022».

За даними журналістів, російська військова техніка поступово їде до Білорусі, але не вся. Частина рухається на полігони, інша частина зупинилася на півдорозі, під Гомелем — у районі, що розташований за 40 км від Чернігівської області та за 90 км від Київської.

Журналісти зʼясували, що до українського кордону перекинули, зокрема, 5-у окрему танкову бригаду — це так звані «бойові буряти Путіна», які у 2014−2015 роках були на Донбасі.

На повідомлення «Радіо Свобода» відгукнувся також один із військовослужбовців, який, як випливає з його коментаря, уже тиждень їде у військовому ешелоні з Далекого Сходу на захід. Він розповів, що половина техніки, що перевозиться, «заводиться через раз», а мета «відрядження» — «постояти для понтів».

У листуванні з журналістом чоловік уточнив, що служить у 38-й окремій мотострілецькій бригаді в селищі Катеринославка Амурської області, звідки, як зафіксували в CIT, за останній місяць було відправлено кілька ешелонів, що потрапили на відео. У їхньому складі можна відзначити реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», які також застосовувалися у російсько-українській війні у 2014−2015 роках.

За словами нашого співрозмовника, «плюсів» відрядження два: їм та його товаришам видали нове обмундирування та автомати Калашникова АК-12 (зразка 2012 року) замість АК-74 (зразка 1974 року).

Команда CIT розповіла, що за останній тиждень у соцмережі TikTok зʼявилося кілька нових відео про перекидання озброєння та особового складу, у тому числі знятих під час проїзду ешелонів через Хабаровськ та Єврейську автономну область у Росії.

Записи відрізняє від інших те, що вони стали дуже популярними у цій соцмережі та зібрали сотні коментарів. Практично в кожному другому з них родичі та друзі контрактників пишуть про їхнє відправлення «у відрядження» та «на навчання». Більшість повідомляє про те, що пунктом призначення є «Білорусь», інші пишуть, що їх знайомих та рідних відправили «в Україну» або «на український кордон», — йдеться у розслідуванні.

Крім того, поспілкувавшись із родичами військових, журналісти зʼясували, що до кордону відправили й бригади спецпризначення Головного управління розвідки Міноборони РФ, а аналітикам CIT вдалося також знайти в інтернеті відеозаписи з навантаженням та перевезенням техніки, типової для підрозділів спецпризначення (наприклад, з бронеавтомобілями «Тигр»).

Отримана «Радіо Свобода» та Conflict Intelligence Team інформація також свідчить про те, що в останні місяці з Далекого Сходу на захід (у Росію чи Білорусь) перекидаються частини, «без яких важко уявити повномасштабну військову операцію»: військова поліція, десант, спецназ.

Ці війська були на Донбасі і в активній фазі війни у 2014−2015 роках. Крім того, попри те, що російсько-білоруські навчання заявлені на період з 10 по 20 лютого, у більшості коментарів до відео з перекиданням військ рідні та близькі військових пишуть, що відрядження триватиме шість-дев'ять місяців.

Russian troops were seen in Mozyr (Gomel region, Belarus)pic.twitter.com/hsIdnKPHPu