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У Росії забороняють криптовалюти, фото: Global Ethical Banking

Несподівану причину заборони криптовалют в РФ назвали американські ЗМІ

20 січ 2022, 14:03
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У Росії ФСБ переконала голову державного Центробанку Ельвіру Набіулліну підтримати повну заборону в країні операцій з криптовалютами, щоб в такий спосіб позбавити можливості фінансування опозицію та ЗМІ, котрі були визнані «іноагентами» (тобто особами, які отримує фінансування з-за кордону).

ЗМІ-«іноагнети» в Росії стикаються з низкою фінансових труднощів, зокрема через небажання рекламодавців з ними співпрацювати. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на два інформовані джерела.

За інформацією співрозмовників видання, ФСБ просувала цю заборону, оскільки росіяни все частіше робили пожертви в криптовалюті таким «небажаним організаціям» і такі платежі важко відслідкувати.

Хоча на фінансування опозиції припадає незначна частина від загалом 7 трлн рублів (2,6 трлн грн), котрі, за оцінками, є у криптогаманцях росіян, у ФСБ занепокоєні зростаючим масштабом цієї проблеми, наголошують у Bloomberg.

У середині листопада Набіулліна повідомила, що Центробанк РФ «вкрай негативно» відноситься до криптовалют і заявила про необхідність запровадження замість них «цифрового рубля».

З 1 січня 2021 року в РФ набув чинності Закон про цифрові активи та цифрову валюту, який дозволяє трактувати криптовалюту як варіант цифрової валюти, забороняє її використання для оплати товарів та послуг.


Таким чином, в РФ криптовалюту дозволено використовувати лише як об'єкт інвестування. Більше того, прийняття криптовалюти як оплата може підпадати під статті Кримінального кодексу про незаконну банківську діяльність та ухилення від сплати податків.

Джерело: Bloomberg


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