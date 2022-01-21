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Ковидный рекорд зимы – свыше 20 тыс. инфицирований в сутки

Ковидный рекорд зимы — свыше 20 тыс. инфицирований в сутки (ИНФОГРАФИКА)

21 янв 2022, 09:00
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Ковидный рекорд зимы установили в Украине — по состоянию на утро 21 января Министерство здравоохранения выявило свыше 20 тыс. новых инфицирований в сутки.

За сутки 20 января в Украине зафиксировано 20 тыс. 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них — 2464, медработников — 429), — отмечается в сообщении Минздрава в Фейсбуке.

В частности, в четверг пришлось госпитализировать 2 тыс. 226 человек. К сожалению, зафиксировано 150 летальных исходов.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 3,8 млн человек;

  • поправилось — 3,5 млн человек;

  • летальных исходов — 98 тыс. 993.

До этого суточный показатель заболеваемости в 20 тыс. случаев фиксировался в Украине в конце ноября 2021 года.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Ивано-Франковской области (2 тыс. 427),

  • Львовской области (1 тыс. 989),

  • Киеве (1 тыс. 552),

  • Сумской области (1 тыс. 158),

  • Тернопольской области (1 тыс. 53).


Напомним, согласно данным ресурса Worldometer, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, 19 января в мире обнаружили более 3,5 млн COVID-инфицированных — больше всего за период пандемии. В частности, в США заразились 692 тыс. человек, во Франции — 425 тыс., Индии — 344 тыс. Украина, где фиксируется более 18 тыс. заражений, — на 28 месте в мире (между Грецией и Швейцарией).

Источник: Ракурс


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