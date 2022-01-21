Ковидный рекорд зимы – свыше 20 тыс. инфицирований в сутки

https://racurs.ua/n165984-kovidnyy-rekord-zimy-svyshe-20-tys-inficirovaniy-v-sutki-infografika.html

Ракурс

Ковидный рекорд зимы установили в Украине — по состоянию на утро 21 января Министерство здравоохранения выявило свыше 20 тыс. новых инфицирований в сутки.

За сутки 20 января в Украине зафиксировано 20 тыс. 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них — 2464, медработников — 429), — отмечается в сообщении Минздрава в Фейсбуке.

В частности, в четверг пришлось госпитализировать 2 тыс. 226 человек. К сожалению, зафиксировано 150 летальных исходов.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3,8 млн человек;

поправилось — 3,5 млн человек;

летальных исходов — 98 тыс. 993.

До этого суточный показатель заболеваемости в 20 тыс. случаев фиксировался в Украине в конце ноября 2021 года.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Ивано-Франковской области (2 тыс. 427),

Львовской области (1 тыс. 989),

Киеве (1 тыс. 552),

Сумской области (1 тыс. 158),

Тернопольской области (1 тыс. 53).



Напомним, согласно данным ресурса Worldometer, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, 19 января в мире обнаружили более 3,5 млн COVID-инфицированных — больше всего за период пандемии. В частности, в США заразились 692 тыс. человек, во Франции — 425 тыс., Индии — 344 тыс. Украина, где фиксируется более 18 тыс. заражений, — на 28 месте в мире (между Грецией и Швейцарией).