Ковідний рекорд зими — понад 20 тис. інфікувань за добу

https://racurs.ua/ua/n165984-kovidnyy-rekord-zymy-ponad-20-tys-infikuvan-za-dobu-infografika.html

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Ковідний рекорд зими встановили в Україні — станом на ранок 21 січня Міністерство охорони здоров’я виявило понад 20 тис. нових інфікувань за добу.

За добу 20 січня в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 2464, медпрацівників — 429)", — зазначається у повідомленні МОЗ у Фейсбуці.

Зокрема, у четвер довелося госпіталізувати 2 тис. 226 осіб. На жаль, зафіксовано 150 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 3,8 млн осіб;

одужало — 3,5 млн осіб;

летальних випадків — 98 тис. 993.

Перед цим добовий показник захворюваності у 20 тис. випадків фіксувався в Україні наприкінці листопада 2021 року.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Івано-Франківській області (2 тис. 427),

Львівській області (1 тис. 989),

Києві (1 тис. 552),

Сумській області (1 тис. 158),

Тернопільській області (1 тис. 53).



Нагадаємо, згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, 19 січня у світі виявили понад 3,5 млн COVID-інфікованих — найбільше за період пандемії. Зокрема у США заразилися 692 тис. осіб, у Франції — 425 тис., Індії — 344 тис. Україна, де фіксується понад 18 тис. заражень, — на 28 місці у світі (між Грецією та Швейцарією).