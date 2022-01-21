Ковідний рекорд зими — понад 20 тис. інфікувань за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n165984-kovidnyy-rekord-zymy-ponad-20-tys-infikuvan-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Ковідний рекорд зими встановили в Україні — станом на ранок 21 січня Міністерство охорони здоров’я виявило понад 20 тис. нових інфікувань за добу.
За добу 20 січня в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 2464, медпрацівників — 429)", — зазначається у повідомленні МОЗ у Фейсбуці.
Зокрема, у четвер довелося госпіталізувати 2 тис. 226 осіб. На жаль, зафіксовано 150 летальних випадків.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло — 3,8 млн осіб;
одужало — 3,5 млн осіб;
летальних випадків — 98 тис. 993.
Перед цим добовий показник захворюваності у 20 тис. випадків фіксувався в Україні наприкінці листопада 2021 року.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
Івано-Франківській області (2 тис. 427),
Львівській області (1 тис. 989),
Києві (1 тис. 552),
Сумській області (1 тис. 158),
Тернопільській області (1 тис. 53).
Нагадаємо, згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, 19 січня у світі виявили понад 3,5 млн COVID-інфікованих — найбільше за період пандемії. Зокрема у США заразилися 692 тис. осіб, у Франції — 425 тис., Індії — 344 тис. Україна, де фіксується понад 18 тис. заражень, — на 28 місці у світі (між Грецією та Швейцарією).