Землетрясение встряхнуло Кривой Рог — Шатало дома и мебель

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Ракурс

Землетрясение встряхнуло Кривой Рог в пятницу, 21 января. Подземные толчки в Днепропетровской области сегодня утром зафиксировал Главный центр специального контроля.

Магнитуда землетрясения в Кривом Роге составила 3,3. Событие было зарегистрировано в 06:17:15 по киевскому времени. Эпицентр подземных толчков находился в районе Кривого Рога на глубине 5 км.

По классификации землетрясение относится к ощутимым для людей, находящихся внутри помещений. Под открытым небом такой силы землетрясение ощущается только в благоприятных условиях.

На территории Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения были зарегистрированы 29 июля 2017 года и 23 июня 2013 года — магнитудой 4,1 и 4,5 соответственно.

Напомним, 13 января в Закарпатской области зафиксировали два подземных толчка магнитудой 2,1 и 1,5 по шкале Рихтера. Также в Ивано-Франковской области 29 декабря произошло землетрясение магнитудой 2,4.

16 января на Востоке Румынии близ границы с Украиной зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4 по шкале Рихтера, распространившееся на территорию Одесской области.