Штормовое предупреждение объявлено в Украине - где ждать непогоды

https://racurs.ua/n165985-shtormovoe-preduprejdenie-obyavleno-v-ukraine-gde-jdat-nepogody.html

Ракурс

Штормовое предупреждение 21 января объявили в Украине из-за порывов ветра и усложнения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, в Карпатах метель. На дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 21 января на дорогах — гололедица, днем порывы ветра 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый), — добавили в ГСЧС.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В частности, Укравтодор также предупреждает о сильных порывах ветра в большинстве областей Украины.

На территории Закарпатской области и Ужгороде продолжаются значительные осадки в виде снега и мокрого снега. В Карпатах — метели. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители! Будьте внимательны и осторожны за рулем. Соблюдайте правила дорожного движения: не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию, — указали в ведомстве.



В случае чрезвычайной ситуации на дороге Укравтодор просит обращаться на круглосуточную горячую линию (044) 298−85−37.

Синоптики прогнозируют, что погода 22−23 января будет с температурой около -3−4°С, штормовой ветер утихнет, а снегопады сменятся мелким снегом. В выходные в Киеве, на севере и в центре ожидаются умеренные морозы до -9°С. Следующая неделя начнется со слабых дневных морозов по всей Украине, кроме южных регионов.